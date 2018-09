"El horizonte de Cristina Kirchner presa se acerca"

"Parir un libro es una locura, siempre que uno está embarazado de un libro uno se pregunta quién lo metió a uno en esta historia, este libro llevó 20 años de acumulación de material. Intente ofrecer al lector una puerta de entrada a las cloacas de la Argentina, por debajo de la superficie y aquello que parece bonito como funciona realmente el sistema montado para robar y quedar impune. Un sistema que beneficia a políticos, empresarios, Jueces, sindicalistas, policía, periodistas, la SIDE".



"No somos el único país con un sistema de corrupción,no abarca un solo Gobierno, hay un proceso de corrupción, lo que es notable es el nive l de profesionalismo alcanzado. Aquí en Argentina hay cazadores profesionales de fuentes, personas contratadas para saber quién hablan con vos. Células profesionales que trabajan para la agencia de inteligencia y también ofrecen seguimientos y pinchamientos al mejor postor, también tenemos operadores judiciales".



"¿Los políticos que se benefician de este sistema por qué van a querer cambiarlo? Eso solo va a venir por presión externa, los ciudadanos comunes".



Sobre si alguna vez quisieron coimearlo para que no investigue:



"Sí, ocurrió al principio, es bastante fácil en nuestro trabajo, rápidamente te sondean, uno en ese momento fija los límites. Una de las cosas que más me ha permitido investigar como investigo es que los investigados saben que no vengo con una agenda propia, con que alguien me pagó para ... La primera vez que me entrevisté con Cristóbal López me dijo que yo era nieto de puta, la segunda vez me dijo que era un hijo de puta de generación espontánea, la tercera vez me dijo que era una basura pero que era derecho".



Acerca de si hay corrupción en este Gobierno:



"Tomará tiempo reconstruir toda la historia, hay ovejas negras, algunos muchachos que se pasan de rosa, no parece ser sistemico como en el Gobierno anterior pero tienen un serio problema con el conflicto de interés y el tráfico de influencias".



Sobre si CFK va a ir presa:



"Creo que cada día se acerca ese horizonte.Realmente había una división de taras donde ese matrimonio actuaba como un binomio, ella no quería saber algunas decisiones de Néstor Kirchner pero eso no la exime de nada. Cristina es Messi, a Messi lo condenaron en España por ignorancia deliberada. Encima ahora tenes al señor Clarens que marca en un rol más protagónico a Cristina".

Reviví el audio:

Hugo Alconada Mon en Viale 910.mp3