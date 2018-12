"El impuesto a las ganancias para los trabajadores es confiscatorio y debería ser declarado inconstitucional"

REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES DE LA ENTREVISTA





"Pagará ganancia el juez nombrado a partir del 2017 y con un porcentaje. Se reconoce al secretario que venía de carrera un valor que es la que tenía en el cargo anterior, la diferencia con el cargo del juez, sobre ese importe se pagaría."



-"Como secretario ganas 120 mil pesos, y juez 180 mil pesos, pagó ganancia sobre los 50 mil pesos. Me siento extraño con lo que se aprobó respecto al impuesto a las Ganancias, una de las garantías del funcionamiento del Poder Judicial es la intangibilidad, que está en la Constitución. Los ciudadanos después renieguen del Poder Judicial, cuando van a un juez buscan a un juez independiente; y el juez es independiente cuando no puede ser afectado su salario y no puede ser re movido sino por las causales correspondientes".



-"Yo en la Cámara de San Martín resuelvo que los jubilados no paguen ganancia, porque el salario no es ganancia."



Luis Novaresio, conductor: "Si yo voy a la Justicia y digo que es confiscatorio no pago ganancia?."



Alberto Lugones, Integrante del Consejo de la Magistratura: "Conmigo sí, porque nosotros debemos ser coherentes. El salario, conforme a mi criterio y opinión, no es ganancia; es mi opinión y así lo hago trascender en mis fallos... No es culpa del poder judicial que los trabajadores paguen ganancia."



"Yo presenté una nota en el Consejo hasta que se reglamente. La Corte en noviembre dijo hay una medida cautelar y en consecuencia se dejó sin efecto."



-"Para mí es inconstitucional el impuesto a las ganancia para los trabajadores"







