El juez electoral riojano ratificó el triunfo de Casas y deslizó que la Corte Suprema debería mantenerse al margen

"Esta es una cuestión de índole local. Estamos hablando de la constitución de los riojanos. ¿Si la Corte debería meterse? No sé. Lo que sí sé es que en el régimen federal argentino, las provincias hemos delegado algunas cuestiones a la Nación y otras no. Y esta es parte de esas últimas", expresó durante una entrevista con #Novaresio910 en Radio La Red AM 910.