"El Juez Gallardo tiene una tendencia de avanzar sobre áreas que no son de su competencia"

REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES DE LA ENTREVISTA







Sobre que el Juez Gallardo dice que es inconstitucional el protocolo de Patricia Bullrich: "Es una opción que algún juez, en este caso Gallardo, cuestione la reglamentación interna del Ministerio de Seguridad, seguramente el área de jurídicos del Ministerio lo analizará."



-"Yo fui juez con Gallardo, pero él tiene una tendencia de avanzar sobre áreas que no son de su competencia, no sé cuál es la competencia de un juez local para intervenir en las Fuerzas Federales?."



-"Yo entiendo que es una reglamentación interna, siguiendo normativa de Naciones Unidas, sabiendo el uso de la Fuerza, entonces no debería ir al Congreso, ahora si es una modificación del 34 de C&oacut e;digo Penal, si debería ser analizado, pero no creo que sea así"



-"Una cosa es una Fuerza de Seguridad en un operativo contra el narcotráfico, y otra cosa diferente es la legitima defensa cuando uno es atacado."



- Sobre las criticas de Carrió: "En esa línea Elisa Carrió también dio su opinión. Ella tiene sus opiniones, me ha criticado a mí varias veces...,respetamos y valoramos sus opiniones."



- Sobre la capacidad de la policía: "Es otra discusión, el tema es, nosotros confiamos en la Fuerza de Seguridad?, pensamos que ahora la policía está capacitada para cuidarnos?. Yo confío en la policía, porque si no no le podemos dar el arma. Debemos pensar si superamos el tema de las fuerzas de seguridad vinculadas a la dictadura o gatillo fácil."





AUDIO DE LA ENTREVISTA

Germán Garavano - Ministro de Justicia de la Nación 5-12.mp3