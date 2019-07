El kirchnerismo jugando con el enemigo

Ricardo Barreda, el femicida que había asesinado a las 4 mujeres de su vida porque le molestaba que le digan "conchita".





A ese sujeto, a ese criminal, Aníbal Fernández le confiaría a sus hijos mientras hace campaña para ser concejal de Pinamar. Como dice Alejandro Borensztein, de los 3 Fernández, Aníbal siempre es el mejor para arruinar al peronismo. Se pude hacer un libro o un programa entero con las Anibaldas. Dichos caricaturezcos con poca o nula rigurosidad científica, que hasta te sacan una sonrisa. Sin embargo, la comparación entre Vidal y un femicida como Barreda fue demasiado lejos. Y tan o más grave fue el silencio inicial del espacio peronista.





Algunos se preguntan con ironía: ¿Cuántos ceros tiene el cheque que le tira Durán Barba? Yo les digo que este tema no da ni para joder. Sin embargo... no te conformes con el inmenso gol en contra que se hizo el kirchnerismo. Otra Fernández, esta vez Cristina, también quiso tirarse un tiro en el pie. ¿"Así que Aníbal juega para el enemigo"?, Yo también quiero hace mi parte: "Sorry. Hoy con la comida estamos igual a Venezauel".





¿Qué generó está afirmación tan simpática de la jefa? Que un montón de venezolanos salgan a responderle en redes sociales agrupados bajo la tendencia "Señora Cristina le cuento que en mi país...". Por ejemplo: "Durante 2017 en Venezueal fallecieron semanalmente entre 5 y 6 niños por falta de alimentación. No se burle de la crisis de la que usted es cómplice".





Pocas veces vi comparaciones tan torpes como las que hizo la ex presidenta. La verdad es que muy difícil perder una elección contra el peor gobierno de los últimos años. Sería casi un milagro para Macri ser reelecto terminando su gestión con indicadores espantosos en inflación, pobreza, desocupación, deuda. Y el kirchnerismo está a punto de dárselo. El kirchnerismo se convirtió en un pato críollo. Un paso, una cagada.