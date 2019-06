El kirchnerismo light y su disfraz peronista

¿Qué harías si puedieras ser invisible? Había una vez un pastor que se llamaba "Giges". Platón nos cuenta el mito del anillo de Giges para que entendamos que el ser humano es bueno hasta que tiene la posibilidad de ser malo. Por ejemplo, si pudiera ser invisible.





Cristina Kirchner, hábil cuadro político, entendió que la única manera que tenía el kirchnerismo de recuperar el poder era volviéndose invisible, era disfrazarse, era ocultarse en un disfraz peronista. ¿Qué hizo en las provincias? Bajó a todas sus listas y se acopló a los candidatos peronistas, el kirchnerismo puro desapareció, se volvió invisible, se desvaneció... dejando que la marca 'peronista' haga el trabajo sucio.





¿Cuál es la novedad del día? En la provincia de Buenos Aires el krichnerismo no se vuelve invisible porque Cristina mide bien pero sí busca suavizar su imagen radicalizada con la figura de Sergio Massa. Hoy finalmente se confirmó que Massa será primer candidato a diputado nacional en la boleta que lleva a los fernández como presidente y vice. A Massa lo necesitan para conquistar al votante opositor que está enojado con Macri, que ya no aguante más a este gobierno pero que tampoco se banca a Cristina. Tal vez no sean mchos (8,9,10,11 puntos) pero los suficientes como para definir una elección tan reñida.





Lo simplificó el dirigente Eduardo Valdéz charlando con el detenido ex Secretario de Tranporte, Juan Pablo Schiavi. "Massa es el único hijo de puta que tenemos que tener adentro. Lo odian, lo desprecian,lo consideran un traidor, lo consideran un enemigo, lo consideran un oportunista... pero lo necesitan y Massa, al parecer, también lo necesita a ellos para que su Frente Renovador sobriva.





Lo mismo que hizo Macri con Mguel Pichetto. Massa es Cristina lo que Pichetto es a Macri. La búsqueda de obtener votantes moderados no identificado con los dos extremos de la grieta. La pregunta que todavía no tiene respuesta es: ¿Cuánto vale un liderazgo evaluado por la histeria? ¿Qué valor tiene un político que coqueteó con Cristina, con Lavagna, con Urtubey, con Pichetto, con Schiaretti y con Vidal en menos de un mes? Cuando se diluye tu identidad, no valés nada.