El kirchnerismo pide interpelar al ministro Frigerio

El bloque de diputados del Frente para la Victoria presentó ayer un pedido de interpelación al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, por "manipulación y retardo" del escrutinio provisorio de las PASO del domingo último.





El proyecto, que lleva las firmas de Héctor Recalde, Alcira Argumedo, Jorge Franco, Nathalia González y Omar Plaini, dispone la citación de Frigerio a la Cámara Baja a fin de que brinde "explicaciones sobre la demora injustificada y las irregularidades surgidas en la carga de los datos electorales" de las PASO en las provincias de Buenos Aires y de Santa Fe.





"En el caso de Buenos Aires, la manipulación se puso de manifiesto en el mismo sistema de carga de datos, ya que mientras el escrutinio general provisorio se interrumpió cuando estaba cargado más del 95% de los votos, en las mesas en donde ganaba la lista Unidad Ciudadana la carga se interrumpió intencionalmente entre el 90% y el 92% de los datos, y en las mesas que ganaba Cambiemos se cargó hasta el 97% en promedio", señala la iniciativa.





Los diputados advirtieron de que "se estima que unas 1.500 mesas aún no fueron cargadas, lo que representa alrededor de 300.000 votos, cuya ausencia no sólo perjudica a la lista Unidad Ciudadana sino a todos los partidos y alianzas que compitieron en las PASO".





"Este proceder del Poder Ejecutivo Nacional pone en vilo a todo el sistema democrático, en cuanto la sola distorsión de la realidad genera incertidumbre y desconfianza sobre los resultados posteriores y, por ende, sobre el sistema electoral en general", señalaron.





En el proyecto, el kirchnerismo denunció puntualmente una "maniobra intencional del PEN en la manipulación selectiva de la carga de datos electorales en la provincia de Buenos Aires" y, a modo de prueba, enumeró los distritos en los que no se terminó de escrutar, donde la ex presidenta cosecha fuerte respaldo (Ensenada, Malvinas Argentinas, Florencio Varela, Moreno, Merlo, La Matanza, José C. Paz, Berazategui y Ezeiza).





"La gran coincidencia en todos estos distritos electorales es la amplia ventaja reflejada en el recuento provisorio de la lista Unidad Ciudadana sobre "Cambiemos, generando indefectiblemente una sospecha razonable sobre la actuación del Correo Argentino y, en consecuencia, del Gobierno nacional", señalaron.