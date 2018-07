"Hace tiempo que estamos trabajando, aprovechando ésto que pasa en Argentina que es insólito, tener que responder ésto es algo del pasado pero hay que aclararlo porque sino queda como algo oscuro."



Sobre los dichos de Abel Albino:



"Lo que más me asusta es que muchas veces las cosas que se dicen tienen repercusión más adelante, no en el momento, tal vez el mensaje le llegó a muchos chicos que el día de mañana pueden pensar que es cierto."



"Es una persona muy prestigiosa pero en este tema no la pegó y nos deja mal parado. Cabe aclarar que el preservativo es una barrera para estas enfermedades, lo que pasa es que muchos chicos que no les gusta usarlo se agarran de cualquier cosa pa ra no hacerlo. Es un producto para cuidarse, no para dar placer."



Referido a cómo se acercan a los chicos que no lo quieren usar:



"Lo que hicimos desde el principio es usar el humor para romper la barrera, tratamos de llevarlo a algo tipo golosina, que la gente lo sienta cerca, saber que no les va a pasar nada y disfrutan. Los chicos hoy quieren el goce instantáneo."



Acerca de cómo hacer para que no se sienta vergüenza de pedirlo:



"Es un producto fácil de robar y por eso los comercios tratan de tenerlo detrás del mostrador. Estamos siempre peleando estar en primera fila, nos va muy bien en las cadenas que tienen góndolas de autoservicio."



"Las máquinas en los baños, lamentablemente con la inflación, los monederos que era de $2,00 quedan viejos."



Sobre el consumo de preservativos:



Nosotros este año dimos muy poquito arriba, se lo sacamos a otra marca, creo que la torta general cayó un 10%, el Gobierno es el principal cliente, lo regala en Hospitales y Clínicas, la gente cuando le regalan algo no le dan valor por creen que el producto es malo, hay que encontrarle la vuelta para que el mensaje sea distinto y le demos valor a lo que nos regalan."



