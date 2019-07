El "millonario" sindicalismo contra el Cambiemos "provocador"

Momento de hablar de millonarios... ¿Se imaginan que un gobierno que esté administrado solamente por ricos? Condición para ser gobernante: "Tener 50 millones de dólares en el banco". Eso se llamaría plutocracia, "gobierno de ricos".





¿Por qué el presidente Macri elige al sindicalismo como rival para la campaña? ¿Es inconciente que a un mes de las elecciones Macri elija subir al ring a Hugo Moyano (de camioneros), a Sergio Palazzo (de la bancaria) y a Pablo Biró (de la asociaciónd e pilotos)? No... el movimiento obrero argentino genera un fuertísmo rechazo social. Hay un consenso generalizado en que el gremialismo argentino tiene fuertes componentes de corrupción, autoritarismo en su conducción, falta de democracia interna, violencia a través de sus patotas y falta de renovación. Pero lo que salta en casi todos los estudios de opiniones es la fortuna.





El gremialismo argentino funciona como una argentino funciona como una "clepto-cracia". Sindicalistas ricos, trabajadores pobres. ¿De verdad creen que es una construcción mediática lo de "sindicalistas ricos y trabajadores pobres? Lamento contarles que es rigurosamente cierto. Y el problema no es que sean ricos si no que no tienen manera de hacer coincidir sus ingresos con sus gastos y su nivel de vida. Buena parte del sindicalismo argentino es gobernado por magnates y opulentos que forman una plutocracia, que además viene acompañada de falta de democracia interna, patotas que rodean al líder y más de 30 años en el poder.





¿Se entiende por qué Macri decide provocarlos? Nada mejor que pelear contra gente detestada por la opinión pública ¿Te alcanza para ganar pelearte contra los egos, sucios y malos? Pareciera que los de "Cambiemos" son muy buenos para hacer campaña y muy malos para gobernar.