"El modelo económico es un problema"

REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES











"Es un día donde el Gobierno tratará de torcer la realidad que nos toca vivir, es dificil, no soy de los que piensan que las cosas cambiarán por cambiar un nombre, el problema es el modelo económico. Si van a mantener el mismo modelo que permite la suba de capitales, que tiene alta tasa de interés, inflación es dificil tener éxito en la gestión"



-"La llegada de Luis Caputo es más de lo mismo, son los mismos que estaban, Nicolas Dujovne, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, inclusive Sturzenegger hace una semana firmó con el FMI. Imagínense el Fondo que el tipo que firmó con ellos no está más, esto va a caer mal a nivel del FMI y del Mercado, van a observar bien las decisiones"

-"Acá es más una interna del Gobierno para darle coherencia al equipo de Dujovne y Caputo. A mí no me gusta el Fondo pero por lo menos obligará a tener un plan"



-"Sturzenegger y su equipo del Banco Central habían cometido horrores en materia político monetaria financiera."



- Lebacs: "La mitad de las lebacs está entre los Bancos y el Estado, es decir Anses y Banco Nación, eso se refinanciará, lo de más será un problema





