El motivo por el que Mauro Zárate eligió ir a Boca

El presidente de Vélez , Sergio Rapisarda, aseguró este martes que el delantero Mauro Zárate eligió mudarse a Boca porque allí le prometieron volver a ser convocado "a la Selección argentina".

"Zárate me dijo que se iba porque le prometieron la Selección. No tenemos el monedero de otros, sí principios. (El entrenador, Gabriel) Heinze le habló del valor de la palabra. Había compañeros que lo tenía de ídolo. Hoy se habrán dado cuenta de quién es", disparó el titular del club de Liniers en "Closs Continental", por AM 590.

"A (el presidente de Boca, Daniel) Angelici le dije que no se metiera, que ya teníamos un acuerdo con Watford y con Mauro. Pensé que Angelici entendía los códigos de la ética. Me prometió que, como somos socios con (el jugador Agustín) Bouzat, no se iba a meter con Mauro. Pero ni él ni el técnico (Guillermo) aflojaron con los llamaditos y los mensajes", aseguró Rapisarda, muy molesto con el accionar de Boca.

Al igual que la familia del jugador de 31 años, el presidente del "Fortín" reconoció haberse sentido "traicionado" por el accionar de Zárate.

"Me siento traicionado. Angelici me dijo que había un representante pseudo hincha de Vélez que seguía con el tema", contó Rapisarda refiriéndose a Christian Bragarnik, quien fue el representante que llevó adelante el pase de Zárate a Boca.