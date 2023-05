El nuevo avión presidencial aterrizó en Argentina con una maniobra peligrosa

El nuevo avión presidencial, un Boeing 757-200, arribó el jueves a la Argentina proveniente de Miami, Estados Unidos, y quedó envuelto en una polémica por una maniobra de aterrizaje.

La nave, que reemplazará al Tango 01, llegó al país a las 17 del jueves e inmediatamente después comenzaron a circular en redes sociales videos del momento del aterrizaje.

En las imágenes que circularon muestran al nuevo avión presidencial, ploteado de celeste y blanco, inclinarse pronunciadamente sobre su lado izquierdo.

La maniobra generó críticas por parte de especialistas. En ese sentido, Carlos Rinzelli, piloto y consultor, consideró que fue "bastante ilógico". "¿El avión puede hacer esto? Sí. ¿Es necesario? Si no hay nada coordinado y nadie le pidió que lo haga, es bastante ilógico", comentó en diálogo con TN. "Es un avión nuevo, los pilotos vienen recién habilitados en el avión. Habría que ver qué experiencia tiene cada uno", agregó.

"Era simplemente un traslado del avión. Debería haber aterrizado haciendo la aproximación normal, en un aeropuerto que generalmente está congestionado. Aeroparque no es simple. Además, con estas condiciones meteorológicas es como que vos me digas 'Hoy tenemos un festival aéreo' y está lloviendo. Y suspéndelo", argumentó Rinzelli.

El ARG01 es del año 2000

El avión fue fabricado en el año 2000 e inicialmente perteneció a la empresa Iberia. En 2005 fue adquirido por Funair Corporation y finalmente el 13 de abril pasó oficialmente a ser propiedad del gobierno argentino, que debió invertir USD 21.730.000, a lo que se suma la entrega del Tango 01, valuado en unos USD 3 millones.

El flamante ARG01 puede volar sin escalas a destinos como Europa o Estados Unidos, a diferencia del Tango 01, que no estaba técnicamente preparado para viajes de esa distancia. No obstante, el Boeing 757 aún tendría pendiente una certificación para poder cruzar el océano Atlántico, por lo que no podría ser utilizado para las misiones a Europa por el momento. Una vez que se terminen las pruebas podrá hacer un vuelo cruzando el océano Atlántico.

avion presidencial.jpeg

El último viaje del Tango 01 fue en el 2015 y su reparación se volvió inviable, tanto por el costo como por las dificultades para acceder a los repuestos.