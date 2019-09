"El oficialismo tiene que peronizar la campaña "

El actual embajador argentino en España, Ramon Puerta, aseguro que Alberto Fernández que encara este miércoles un "día libre" para hablar de economía y política con empresarios e inversores en Madrid, fue recibido como futuro Presidente.









Análisis electoral. "El peronismo tiene mayor poder de fuego que el kirchnerismo. En la campaña le regalamos el peronismo al kirchnerismo. Y no es lo mismo. Peronizar la campaña le va a dar muchos votos. Lo que han hecho en la Villa 31 es una acción de profundo compromiso social y humano. La Argentina es básicamente peronista, es una realidad".









Elecciones de Agosto. "En las PASO no hubo competencia de dos frentes. El kirchnerismo tuvo varias internas y el espacio político de Mauricio y Pichetto no tuvo en casi todo el país. Entonces, son resultados que no se pueden comparar. Estamos comparando trigo con avena o peras con manzanas".









Reunión con Alberto Fernández. "Estoy a disposición de todos los argentinos. Yo no quiero molestar mucho a Alberto Fernández porque todos quieren reunirse con él"