"El paciente apuñalado está bien"

ALGUNA DE LAS FRASES MAS IMPORTANTES DE LA ENTREVISTA







"A nosotros nos llamaron 22.10hs y 22.29 se subió al paciente a la ambulancia y se lo llevó al Hospital Ramos Mejía. El paciente está bien. Demoramos 14 minutos, dos minutos más por las lluvias"

ESCUCHA EL AUDIO





Alberto Crescenti - Titular de SAME 20-09.mp3





-"A nosotros nos deben llamar al 107. No sé si hubo problemas con el 911, cuando se necesita una ambulancia del Same el Nª es el 107"- El operador del 911 no los llamó: "No lo sé, a nosotros el llamado nos entró 22.10hs."- No hay relación entre el 911 y el Same?: "El tema es que cuando llaman al Same se van haciendo preguntas y ya llegamos con un diagnóstico."-"Habría que ver qué ocurrió."