El Padre Pepe admitió que ve la crisis con "preocupación" y que espera que no termine como en el 2001

Referente de la Iglesia en las villas, el padre Pepe di Paola describió un panorama preocupante al referirse a cómo impacta la crisis en ese sector. En una entrevista con Luis Novaresio en #Novaresio910, admitió que observa con "preocupación" que la clase media se achica porque eso repercute "en los barrios más populares" y que cuando la gente se queda sin trabajo "es el preludio de una etapa muy negativa". Y en sentido, hizo una comparación sobre la situación actual con la del 2001.

"Yo estaba en la villa 21 cuando fue la crisis del 2001. Esa crisis fue la punta del iceberg porque ya en el año 96 yo estaba en la villa y desde ese momento se empezó a perder el trabajo", señaló el padre Pepe.

"Cuando la gente de la clase media empieza a tener que achicar su presupuesto, eso repercute muchísimo en los barrios más populares. Lo que estoy viendo es un fenómeno que me preocupa. Y aunque creo que hay otras condiciones, espero que no termine de una manera como fue esa. Cuando la gente se empieza a quedar sin trabajo, es el preludio de una etapa muy negativa", agregó.

Según expresó, "está repercutiendo mucho el tema del aumento de las tarifas. En todas las parroquias, la gente pide cada vez más cosas que antes no te pedía. Pero Lo que más me preocupa es cuando alguien viene y te dice si tenés una changa o si lo podés ayudar a conseguir un trabajo. Eso ya lo viví y no me gustaría que suceda nuevamente"