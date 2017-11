Alejandro Nahuel, el padre del joven Rafael Nahuel, muerto de un balazo en un operativo del grupo Albatros, advirtió que "ser mapuche o no, no es para que te quiten la vida" y pidió "que el asesino pague" por lo que hizo.





"Que el juez se ponga en el lugar de la familia y que el asesine pague. Ya se sabe que fue la policía", afirmó Alejandro Nahuel, en referencia a la Prefectura Naval.





En relación a la colaboración de Rafael con la comunidad mapuche que se asentó en Villa Mascardi, su padre señaló: "Hace poco que estaba en eso. Él iba a ayudar nomás. Pero ser mapuche o no, no es para que te quiten la vida. No pueden matar a un joven por la tierra".





El hombre aseguró que tomaron conocimiento de la muerte de Rafael a través de unos amigos "aunque todavía no estaba en claro si se trataba de él; recién a las 10 nos enteramos que era mi hijo y hoy sabemos que fue una bala pero no más que eso".





"El responsable debe pagar. Si hay que bajar al centro, vamos a bajar. Esto no queda acá y llegaremos hasta donde sea para que el que lo hizo pague", señaló el padre del joven muerto en declaraciones radiales.