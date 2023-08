El papá de Jésica Cirio sufrió un infarto y está en terapia intensiva

Horacio Cirio, el papá de la conductora Jésica Cirio, sufrió este sábado un infarto y fue internado de urgencia en el Sanatorio Bernal.

Según informó el periodista Juan Etchegoyen, a través de su cuenta de Twitter: "Urgente. Internaron de urgencia a Horacio, el padre de Jésica Cirio. Sufrió un infarto en su casa y debieron trasladarlo de inmediato al Sanatorio Bernal. Tienen que colocarle dos stent y ya le pusieron uno. Se encuentra en terapia intensiva".

ARCHI_949383.jpg

"Horacio continúa en terapia intensiva y están esperando a ver como reacciona ante el stent que le colocaron ayer. Me dicen que Jésica pidió estar al tanto de todo pero que no se acercó a la clínica hasta ahora", sumó este domingo.

Hasta el momento, la modelo no se refirió al estado de salud de su papá. Ellos hace tiempo que no hablan. Hace dos años, Horacio había hablado sobre su relación con la conductora de La Peña de Morfi (Telefe): "Ya van diez años que dejó de hablarme y no es fácil. No es una hija que la dejás de ver y no la ves más, la veo en todos lados, en una revista, en internet, en la televisión".