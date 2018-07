"El paro de CTERA hace que algunos niños pierdan un día de su futuro"

Acerca de que los paros docentes ya no son noticia:



"Hoy muy temprano estuve en Dolores con papás y mamás, con maestras, con la directora, los chicos y las chicas, inauguramos el nuevo edificio de la escuela primera n°1 y secundaria n° 1 que ya tiene 50 años. Esa es una forma de mirar de realidad, la forma de mirar la realidad hacia el futuro, hacia la Argentina que queremos. La otra es la de la avivada, el atajo. Llaman a un paro contra el FMI para evitar la sanción por el paro, la Argentina que los argentinos no quieren, a la que no adhieren".



Acerca de que la realidad es que hoy hay muchos chicos son clases:



"Hace 4 años este gremio llamaba a un paro había 100 % de adhesión, cuando llamas a un cambio cultural no se da por la fuerza. No digo que estemos contentos porque un 30% de los chicos estén hoy sin clases, lo que digo es que hubo un 70% de maestros que han entendido que el país va para otro lado, llegaremos un momento en que ésto sea 0".



Referido al sueldo docente:



"$12.000 por una jornada simple".



Sobre cómo se vive con eso teniendo en cuenta que hay 30% de inflación, impuestazo y una devaluación del 50%:



"Estamos hablando de alguien que recién se inicia en la carrera docente. Sería más o menos entre el 7% y el 10%. La Gobernadora ha dado hasta ahora aumentos para que ningún docente, mientas se negocia paritaria, pierda frente a la inflación, hoy quien se preocupa de que los docentes no pierdan ante la inflación, que los chicos tengan clases, es la Gobernadora. La oferta fue el 15% más e l 1,7% y volver a conversar en agosto. El ofrecimiento fue la inflación hasta ahora y nos sentamos a conversar en agosto. La Gobernadora ofreció un poco más que la inflación".



Sobre por qué dijo que CTERA es más peligrosa que D'Elia:



"Yo hoy hablé de lo que es el kirchnerismo residual que intenta de una u otra forma golpear al Gobierno, dije que no está mal ser kirchnerista, CTERA no dice que no hablamos de un punto más o menos de paritaria sino que se discuten otras cosas. D'Elia es un personaje pintoresco que cada tanto hace declaraciones como las del otro día, belicosidad verbal. CTERA cuando hace un paro hace que algunos niños pierdan un día de su futuro, eso me parece más peligroso".



"Si te doy lo que me pedís y te d igo que en un mes nos sentamos a hablar de vuelta no es para esta reacción brutal porque es brutal quitarle un día de clases a los chicos, acá hay cuestiones de poder de CTERA dentro de la CTA, hay cuestiones políticas. Para eso arrastran a un montón de gente a un conflicto. En la Provincia todos los gremios acataron la conciliación, incluso Petroccini que es una persona dura en una mesa de negociación pero ha entendido que como representante de un gremio docente debía dar el ejemplo y acatar la ley".



Sobre si se van a recuperar los días de clases:



"Ya pasó en la Provincia y ya pasó en la Ciudad".





Reviví el audio: