El pedido de disculpas público de Neymar a su novia tras los rumores de infidelidad

Neymar es conocido por estar siempre en el centro de atención. El talentoso delantero brasileño destaca tanto dentro como fuera de la cancha, donde a menudo genera polémica. En las últimas horas, se filtró un presunto acuerdo entre él y su novia, Bruna Biancardi, en el que, aparentemente, le permite a Ney estar con otras mujeres, con algunas condiciones, y eso ha desencadenado rumores de infidelidad. En medio de los enfrentamientos públicos, la estrella del PSG le pidió disculpas.

image.png

No es la primera vez que Neymar se ve envuelto en noticias relacionadas con su vida personal. Sin embargo, la diferencia en esta ocasión es que su actual novia está embarazada.

Durante esta semana, los rumores de infidelidad han dominado la vida de Neymar. Incluso, su novia se enfadó con un periodista por difundir esta información junto con detalles sobre un supuesto acuerdo peculiar en su relación. Las declaraciones de Neymar eran muy esperadas y finalmente llegaron.

Teniendo en cuenta todos los comentarios y el escándalo generado, el futbolista hizo una declaración contundente y emotiva, donde se disculpó con Bruna, pero también dejó entrever la posibilidad de que los rumores sean ciertos.

"Bru, hago esto por ustedes dos y por tu familia. Intento justificar lo injustificable, aunque no era necesario. Pero te necesito en nuestra vida. He visto cuánto te has expuesto, cuánto has sufrido por todo esto y cuánto deseas estar a mi lado. Y yo también quiero estar contigo. Cometí un error. Me equivoqué contigo", expresó Neymar, mostrando su lado más sentimental.

A lo largo de su extenso mensaje, resalta su arrepentimiento y su autocrítica. También extiende sus disculpas a la familia de la modelo brasileña, quienes también deben lidiar con estos rumores y la exposición mediática. No queda claro si los rumores son verdaderos o si sus disculpas se deben a estas especulaciones.

image.png

El mensaje completo de Neymar para su novia

Bru, hago esto por ustedes dos y su familia. Justificar lo injustificable. No era necesario. Pero te necesito en nuestra vida. Vi cuánto te expusiste, cuánto sufriste por todo esto y cuánto deseas estar a mi lado. Y yo a tu lado. Cometí un error. Me equivoqué contigo. Me atrevo a decir que cometo errores todos los días, dentro y fuera del campo. Pero mis errores en mi vida personal los resuelvo en casa, en mi intimidad con mi familia y amigos... Todo esto llegó a una de las personas más especiales de mi vida. La mujer que soñaba seguir a mi lado, la madre de mi hijo. Alcanzó a su familia, quien hoy es mi familia. Alcanzó su intimidad en un momento tan especial que es la maternidad. Bru, ya me disculpé por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento obligado a reafirmarlo públicamente. Si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa debe hacerse pública. No puedo imaginarme sin ti. No sé si vamos a funcionar, pero hoy eres la certeza de que quiero intentarlo. Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé ganará, nuestro amor mutuo nos fortalecerá. Siempre nosotros. Te amo.