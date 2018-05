"El penal lo simuló Yoni González porque no lo toqué"

El volante central de Boca Wilmar Barrios se lamentó porque no pudieron "conseguir la victoria" ante Junior, en Barranquilla, por la quinta fecha del grupo H de la Copa Libertadores y quedó con bronca por el penal que le sancionaron "porque no fue, lo simuló (Yoni) González", aseveró.





"Lo importante hubiera sido que nos lleváramos la victoria para Buenos Aires", estimó el mediocampista, que agregó: "De cualquier modo el empate tiene algo de positivo para definir la clasificación en la última fecha".

"No entendía nada cuando el árbitro (Roddy Zambrano) marcó el penal (32m, PT), porque no fue, encima en un primer momento no lo había sancionado", dijo Barrios como "masticando" su bronca por esa injusticia.

"Le discutí al árbitro explicándole que González se tiró cuando lo fui a marcar, que no le había hecho falta, pero equivocadamente lo sancionó igual y eso le permitió al rival ponerse en ventaja", manifestó el volante.

"Al final tuve que salir porque me empezó a molestar un poco el dolor en el soleo, que venía arrastrando, pero no es nada grave, en general terminé bien, salí más por precaución", aclaró Barrios sobre su salida a 8 minutos del final, con lo que cerró su contacto con la prensa.