El Peque batalló cuatro horas, Mayer va con Nadal y debuta Delpo

El porteño Diego Schartzman (26 del ranking mundial) debió batallar cuatro horas para pasar su debut en el Abierto de Australia, con una victoria en cinco sets sobre el serbio Dusan Lajovic, en una jornada donde el correntino Leonardo Mayer avanzó sin problemas y el azuleño Federico Delbonis quedó eliminado.



El "Peque" ganó un partidazo con parciales de 2-6, 6-3, 5-7, 6-4 y 11-9, bajo el intenso calor de Melbourne, en el que se quebraron 22 veces el servicio entre ambos, durante las 3 horas y 59 minutos que duró el juego.



Los vaivenes en el dominio y el marcador del partido provocaron la extensión del partido, incluso del último set, donde Schwartzman fue acompañado y apoyado por una buena cantidad de argentinos desde las tribunas.



Lo cierto es que el temperamento del porteño prevaleció sobre el del europeo, 75 del mundo, para sellar su victoria tras hilvanar una serie de aciertos.



En segunda ronda, el "Peque" enfrentará al noruego Casper Ruud, que paradójicamente superó a Halys también 11-9 en el quinto set.



Con este resultado, el Peque ya igualó su actuación de 2017 en el primer Grand Slam del año. En aquella ocasión, se topó con el canadiense Milos Raonic luego de doblegar al estadounidense John Isner en el debut.



Mayer, sin fisuras, y debuta Del Potro



También ganó el correntino Leonardo Mayer en su estreno, con el que busca recuperar confianza y tratar de subir escalones en el ranking mundial.



El "Yacaré" superó con parciales de por 6-2, 7-6 (1) y 6-3 al chileno Nicolás Jarry, en una hora y 55 minutos, por lo que pudo evitar el cansancio lógico que conlleva jugar bajo el intenso calor australiano.



Diferente fue el desenlace para Federico Delbonis, el primero en salir a jugar el Melbourne Park, porque se estrelló contra el luxemburgués Gilles Muller, que lo eliminó.



El azuleño (67°) cayó con parciales de 7-5, 6-4 y 6-3 en dos horas y 29 minutos, en un partido en el que no pudo encontrarle la vuelta al juego del 28 del ranking mundial.



Delbonis venía de quedar eliminado en el debut del ATP de Brisbane y la qualy de Sidney, por lo que el cambio de temporada no modificó los resultados en el circuito.



Es que el último partido de un torneo ATP que ganó Delbonis se remonta a julio de 2017, cuando venció al ruso Karen Khachanov en los cuartos de final de Hamburgo (perdió con Leonardo Mayer en semis).



Luego, una lesión en la cadera lo marginó dos meses de las canchas, antes de cerrar el año en certámenes del circuito challenger.



"No hay que volverse locos, recién arranca el año", dijo, con tranquilidad, el bonaerense.



Para los argentinos, el plato principal llegará este martes, cuando el tandilense Juan Martín del Potro, la máxima esperanza albiceleste en la previa, debute su participación con el estadounidense Frances Tiafoe, en el último turno del estadio Margaret Court (después de las 5:00).