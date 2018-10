REPASA ALGUNA DE LAS FRASES MAS IMPORTANTES DE LA ENTREVISTA





"Había una decisión del gobierno del presidente Mauricio Macri de cumplir los contratos firmados con las empresas, porque eso garantiza las inversiones y es lo que ha pasado desde que nos hacemos cargo del gobierno. Tenemos una inversión en Vaca Muerta que nos permite recuperar la capacidad exportadora que se perdió en el kirchnerismo y permitirá que baje el gas"



-"El próximo gobierno, cualquiera sea su signo político, va a tener la enorme ventaja de, probablemente, empezar a bajar las tarifas. Esto puede sonar un poco audaz, pero va a ser efectivamente así, el costo de gas empezará a bajar, no habrá importación en el invierno, habrá producción local y para que eso continúe hay que cumplir los c ontratos. Decía que el precio estaba dolarizado"



Luis Novaresio, conductor: "El tema es que es un servicio publico esencial el gas."



Luciano Laspina, diputado nacional por Cambiemos: "El servicio publico esencial está pesificado. Es cierto que había que encontrar un mecanismo de armonización entre el compromiso jurídico y la preservación de los derechos de los usuarios".



-"El plan de cuotas que planteó Javier Iguacel genera mucha irritación social y dudas jurídicas, por eso se revisó; la única forma de solucionar esto es que lo pague el Estado."



Luis Novaresio, conductor: "En Argentina el riesgo empresario no existe, si no lo pagamos en cuotas, lo pagamos con el Estado"



Luciano Laspina, diputado nacional por Cambiemos: "Es como pasaba en el Kirchnerismo con los subsidios."



Luis Nov aresio, conductor: "Entonces hacen lo mismo que el kirchnerismo"



Luciano Laspina, diputado nacional por Cambiemos: "Nosotros estamos reduciendo los subsidios, este caso es excepcional"



Luis Novaresio, conductor: "No hay una salida dónde pierdan las empresas?, Cuál es su esfuerzo."



Luciano Laspina, diputado nacional por Cambiemos: "Para que haya inversión debemos respetar las reglas. Lo hizo el kirchnerismo y nos quedamos sin gas."



-"No sabemos cómo será el pago, ni el interés."



Luis Novaresio, conductor: "A las empresas seguro de cambio y a la gente que haga el esfuerzo?"



Luciano Laspina, diputado nacional por Cambiemos: "Yo quiero defender la seguridad jurídica. El kirchnerismo hizo un desastre energético y pagó subsidios, mientras creíamos que la energía era gratis.&qu ot;



Luis Novaresio, conductor: "Igual no estarían llegando las inversiones, por otro lado, van a llegar porque se pueden llevar la plata cuando quieran y nunca pierden. Defienden las empresas"



Luciano Laspina, diputado nacional por Cambiemos: "No, defendemos a los argentinos que quieren tener energía"



-"La semana que viene en la comisión de presupuesto se incorporará un sistema de pago para esto."



-"Hay trabajadores que con el mismo nivel de ingreso pagan diferente impuesto a las ganancias. Hay inequidad, ejemplo en el caso de los petroleros"







AUDIO DE LA ENTREVISTA







Luciano Laspina - diputado nacional por Cambiemos 11-10.mp3