"Le encontraron un arsenal, este Juez era conocido por su actuación negativa. Esta causa es derivación de un asesinato de 2010, un ajuste de cuentas, se quedaron con un botín, a partir de ahí comenzaron a investigar y llegaron a la conclusión que formaban parte de una banda de ladrones comunes, policías, el ex fiscal Morán, cuyo domicilio también fue allanado, y el juez Melazo... pero puede que no termine ahí; es muy probable que haya alguna pata más en un estamento superior de la Justicia Penal Bonaerense... alguien de la Cámara."



-"La pata judicial lo que hacía es que los integrantes de la banda que caían presos eran sobreseídos o salían en libertad."



- Cuál es la pata política?: "Cuando nosotros llegamos descubrimos que Melazo tenía denuncias en su haber, pero dormidas por falta de decisión política. Tenía amistad con el Ministro de Justicia Casal, Aníbal Fernández. El Poder Ejecutivo de Daniel Scioli tenía relación con Melazo. Felipe Solá quería ir contra Melazo pero no lo acompañaron."



-"Robaban autos y casas."