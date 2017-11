El poder mortífero de Nueva Zelanda

El seleccionado de Nueva Zelanda, actual campeón mundial, venció este sábado a Australia por 54 a 34 (primer tiempo 40 a 6), en el cotejo con el cual comenzó la sexta edición del Rugby Championship, certamen en el que también intervienen Sudáfrica y Argentina.



El partido se desarrolló en el ANZ Stadium de Sydney y también tuvo en disputa a la Bledisloe Cup, un trofeo por el que compiten ambos países y que se definirá con otros dos partidos, el desquite por el Championship el próximo sábado en Dunedin y con otro afuera del certamen el 21 de octubre próximo en Brisbane.



Los All Blacks sumaron ocho tries, Rieko Ioane (2), Ryan Crotty (2), Liam Squire, Sonny Bill Williams, Damian McKenzie y Ben Smith, con siete conversiones de Beauden Barrett.



Para los Wallabies anotaron tries Curtis Rona, Tevita Kuridranui, Kurtkley Beale e Israel Foulau, con cuatro conversiones y dos penales de Bernard Foley, indicó Planet Rugby.



Los primeros 48 minutos de All Blacks fueron la perfección y se reflejó en el marcador con un parcial de 40 a 6, superando a los australianos como si fuesen amateurs, logrando tries con manejo del balón desde su propio campo.



La noche australiana pintaba para un escandaloso resultado ya que la mayor cantidad de puntos que Nueva Zelanda le había marcado en la historia a sus vecinos fue de 51 (cuando lo venció 51-20 en 2014) en Auckland y la mayor distancia sigue siendo de 37 puntos (43-6), en Wellington en 1996.



Pero en los últimos 32 minutos algo pasó con los neozelandeses, dejaron de ser una máquina sin fallas para ser humanos y cometieron errores motivo por el cual los australianos consiguieron un parcial de 28 a 0.



Al menos con esa reacción les permitió a los Wallabies entrenados por Michael Cheika una derrota más "decorosa" para tener un poco más de confianza en el desquite de la segunda fecha del certamen el sábado próximo.



Australia formó con Israel Folau; Henry Speight, Samu Kerevi, Kurtley Beale y Curtis Rona; Bernard Foley y Will Genia; Sean McMahon, Michael Hooper y Ned Hanigan; Adam Coleman y Rory Arnold; Allan Alaalatoa, Stephen Moore y Scott Sio.

Por su parte, Nueva Zelanda alistó a Damian McKenzie; Ben Smith, Ryan Crotty, Sonny Bill Williams y Rieko Ioane; Beauden Barrett y Aaron Smith; Kieran Read, Sam Cane y Liam Squire; Samuel Whitelock y Brodie Retallick; Owen Franks, Codie Taylor y Joe Moody.