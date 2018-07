Acerca del tercer proyecto en cuanto al tema del aborto: Vuelve a Diputados y allí deben aceptarla o rechazarla con al misma proporción de votos que fue aprobada en el Senado. En Diputados en primera medida se votó el No, en segunda alternativa fue el Sí. Nosotros estamos trabajando, desconocemos si el primer despacho va a ser por el sí o por el no, si fuera por el no y el sí no llegara a los votos hay que acordar un texto común para destrabar la despenalización. El poroteo ahora están muy par, pero hay un gran porcentaje de Senadores que no manifestaron su posición, otros van cambiando como el caso de Gladys González."

"Hay bastante volatilidad entre quienes van y vienen de opciones. Algunos coinciden con la despenalización del aborto que existe en los hechos, donde está el límite de muchos que votarían en esta opción, no tanto aborto libre y gratuito sino un aborto despenalizado."





Acerca del cura de Chaco que dijo que el Presidente quedaría excomulgado si se aprueba la ley y la presión que ejerce la Iglesia en este tema:



"No sé cómo funcionan las leyes eclesiásticas, no creo que sean automáticas, yo soy católica y seguiré peleando en ese sentido para que las mujeres no aborten, pero el Presidente debe aceptar la decisión del Congreso, respetar una ley votada".





Sobre si deben priorizar la convicción personal o el interés social:



Nosotros representamos a la gente del interior, la mujer argentina debe tener una gran valentía para tomar cualquier decisión que quiera tomar sobre el embarazo. Debemos priorizar el interés colectivo y las normas pero las normas no son estáticas, hay ido cambiando en el tiempo. La sociedad debe encontrarse en un punto intermedio". Reviví el audio: Laura Machado (senadora nacional).mp3