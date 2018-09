"Esto es como ir en un auto y haber tocado el cordón, el auto va para un ladro y para otro, uno no sabe si lo logra estabilizar, cuántos trompos va a dar y si va a volcar. Hubo varios trompos de abril en adelante. Aquí hubo errores en combinación con mala suerte, con falta de previsibilidad, varios de los aspectos que impactan hoy eran situaciones que se veían venir como la suba de tasas en EEUU, la situación en Brasil con un panorama político complicado. Argentina es el chico que cuando vuelven de campamento siempre vuelve resfriado".

Hoy Argentina trata de no portarse mal peor es débil y vuelve nuevamente enfermo. Dependemos de los capitales extranjeros porque no tenemos un mercado de capitales locales que se destruyó la última década pasada hay una dependencia mucho más grande del extranjero que en otros países de la región. Un Gobierno que fue haciendo un programa de gradualismo pero con ortodoxia al máximo en los financiero, una combinación peligrosa".





Referido a los $40,00 del dólar:



El precio del dólar es más que razonable en $40,00. Hay que tener en cuenta que Argentina es un país bimonetario, los activos importantes están en dólares, el argentino tiende a ahorrar en dólares porque quiere comprar un activo que se cotiza en dólares, a cualquier precio compra porque le parece barato. Para mí el dólar está caro en este momento.



Acerca de si iría a la convertibilidad:



"Claramente no. No hay que hacer magia. Estos inventos son atractivos porque son espejos de colores que frenan la inflación rápidamente pero a la larga hay gran impacto. Es difícil pilotear en el contexto argentino pero no hay que ir por estos inventos".

Reviví el audio:

Facundo Gómez Minujín en Viale 910.mp3