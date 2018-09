"El problema hoy es que no hay precio de reposición de los productos"

Sobre los dichos de Dujovne hace instantes:



"Uno lee entre líneas, dijo que no hay pedido de apoyo al tesoro norteamericano, hubo algunos rumores. Es imposible, nunca lo hace EEUU, además eso debería pasar por el Congreso. Habló de fines de septiembre para llegar a un acuerdo con el FMI. Será un acuerdo nuevo con otras metas y otros supuestos y una manera distinta de desembolsar de parte del FMI".





Acerca de por qué hoy no subió el dólar:



"Intervino fuerte el BCRA; no se sabe cuánto, licitó temprano y hubo ventas directas en el mercado. También vendió futuro, puso toda la artillería. $40,00 es el tipo de cambio real, el mismo nivel que tomó Néstor Kirchner en el 2003, un cambio muy alto. Un tipo de cambio súper competitivo, pero para eso se licuaron los salarios, megadevaluación, licuar jubilaciones."



"Si Argentina defaultea no va a haber dólar que alcance, si vamos al FMI es porque hay posibilidades aunque no augurio nada."





Referido a los que ganaron y perdieron con esta devaluación:



"El JP Morgan es el gran ganador, el 20 de abril le compró 2000 millones al BCRA en $20,00. Los que compraron dólares por debajo de este precio, muy por debajo. Hay bancos, empresas y ahorristas que compraron 2000 millones promedio por mes desde abril. Los exportadores va a ser los ganadores. Por eso el Gobierno le pide que compartan, se queda el Estado con una parte. Turismo receptivo es ganador y ya se está notando".



"Los perdedores so la mayoría, es masivo, los jubilados que cobran en pesos y con la inflación pasada, l os que cobra AUH y planes sociales que tienen el mismo tipo de ajuste, los asalariados que con suerte cobran un 15% de aumento, ya estamos en 25%, eso significa perder 10 puntos. La gente que trabaja en negro que perdió changas y trabajos. Esto va a generar más pobres".





Referido a cuándo se termina ésto:



"No pronto, ésto va a llevar mucho, no vimos lo peor todavía, sí lo peor de la crisis financiera, ahora viene el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de la gente. Vamos a tener meses muy duros, el Gobierno trata de ver cómo se a rebusca, mañana van a anunciar una canasta básica, un bono para la AUH; todos parches. A partir del verano, después del verano, empieza otra historia con la cosecha de soja, con turismo interno, con exportadores. Va a recuperar pero hay que ver hasta qué punto".



"De acá a fin de a&ntild e;o se espera que el dólar llegue a $42,00 de acuerdo a los economistas privados. Hay expectativa de que se estabilice la situación, al Gobierno no le interesa que baje demasiado porque los precios ya están con un dólar a $40,00. El problema hoy es que no hay precio de reposición de los productos".

Reviví el audio:

Pablo Wende en Viale 910.mp3