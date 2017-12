El ránking de los videos más vistos de Youtube en 2017 en Argentina

Se dio a conocer la lista de los videos más vistos de YouTube en Argentina durante el 2017 y en la que se destacan "Despacito", de Luis Fonsi y Daddy Yankee, "Felices los 4" de Maluma y también parodias de canciones comedias, competencias y populares publicidades.

En el top 10 de los videos musicales, además de Luis Fonsi y Maluma, figuran J Balvin con "Mi Gente" y Nicky Jam con "El Amante". La revelación la tuvo Ed Sheeran con "Shape of You", la única canción en inglés que figura entre las más escuchadas.

Con respecto al ranking de los videos no musicales, se destacan los materiales de creadores argentinos como Los Campa, DosSogas y Hecatombe!. El más visto del 2017 fue la parodia de "Cuando se pone a bailar" de Rombai, canción a la que llamaron "Cuando no tiene wifi".

Videos musicales más vistos de Youtube

1- Con 4.459.636.239 de visualizaciones, Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

2 – Con 1.187.324.830 visualizaciones, Maluma – Felices los 4 video oficial

Maluma - Felices Los 4 Official Video



3 – J Balvin, Willy William – Mi Gente (Official Video)

J Balvin, Willy William - Mi Gente (Official Video)







4 – El Amante – Nicky Jam (Video Oficial) (Álbum Fénix)

El Amante - Nicky Jam (Video Oficial) (ÁLbum Fénix)



5 – Chris Jeday – Ahora Dice (Official Video) ft. J. Balvin, Ozuna, Arcángel

Chris Jeday - Ahora Dice (Official Video) Ft. J. Balvin, Ozuna, Arcángel







6 – Wisin – Escápate Conmigo (Official Video) ft. Ozuna

Wisin - Escapate Conmigo Official Video Ft Ozuna







7 – Enrique Iglesias – Subeme la radio (Official Video) ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox

Enrique Iglesias - Subeme La Radio Official Video Ft Descemer Bueno Zion Lennox







8 – Natti Natasha x Ozuna – Criminal [Official Video]

Natti Natasha X Ozuna - Criminal [Official Video]



9 – Becky G – Mayores (Official Video) ft. Bad Bunny

Becky G Bad Bunny - Mayores Official Video Ft Bad Bunny



10 – Ed Sheeran – Shape of You [Official Video]

Ed Sheeran - Shape Of You [Official Video]















Videos no musicales más vistos en Youtube en Argentina en 2017





1 – Parodia Rombai – Cuando se pone a bailar/Cuando no tiene WiFi

"Cuando no tiene wifi"







2 – DosSogas – Nos copiamos Ft. #DosogasTeam

3 – Publicidad Bagley 2017 – Chocolinas

4 – La vida en canciones 4 – Hecatombe!

5 – Primer día de clases con el turro – Lucas Castel

6 – Canción PSG – Barcelona 4-0 (Parodia Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee)

7 – Julian Serrano & Oriana Sabatini | Vida Tranquila

8 – ¿Ella tiene la risa más contagiosa del mundo

9 – Luis Fonsi – Despacito (PARODIA/Parody) ft. Daddy Yankee & Justin Bieber

10 – Como robar un centro comercial!! – Fernanfloo