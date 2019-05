El "síndrome de Estocolmo" nuevamente en un editorial. ¿Que significa? Enamoramiento o atracción de personas de su propio secuestrador. En este caso de la ex presidenta de la Nación.





"Lo interesante es que los muchachos se meten su orgullo y sus principios en el trasero. No les importa haber sido maltratados,ninguneados, humillados, descalificados. Con el síndrome de Estocolmo a full, vuelven a manos de la ex presidenta porque mide bien", señaló el conductor al escuchar el audio de Cristina maltratando al PJ y a dirigentes como José Luis Gioja.





Además, repasó las edades de algunos políticos que se presentaron en la asamblea:





JOSÉ LUIS GIOJA - 69 AÑOS - 12 AÑOS GOBERNANDO SAN JUAN.

GILDO INSFRÁN - 68 AÑOS -24 AÑOS GOBERNANDO FORMOSA

HUGO MOYANO 75 AÑOS - 32 AÑOS CONDUCIENDO CAMIONEROS

GINÉS GONZÁLES GARCÍA - 73 AÑOS - 5 AÑOS COMO MINISTRO DE SALUD

PINO SOLANAS - 83 AÑOS - 8 AÑOS DIPUTADO - 6 AÑOS SENADOR





"Encuesta mata dignidad. Crsistina pedía armar algo más joven, un sub 40. Ella los ninguneaba ellea los maltrataba, ellos lograron salirse del kirchnerismo y hasta criticarla. Pero al final terminaron volviendo con su ama para que vuelva al azote", agregó.





Al concluir la columna, relacionó del PJ y la justicia argentina por dilatar el juicio oral contra la ex presidenta.





"Ahí van los muchachos: Rosatti, Maqueda, Highton y Lorenzetti a chupar las medias que ya habían saboreado en tiempos pasados pero no muy lejanos. Ahí van los muchachos del PJ a entrehar la poca dignidad que les quedaba con tal de conservar el carguito, la intendencia, la banca, el chofer. Me corrijo. No es el síndrome de Estocolmo, es el síndrome de alcahuete", sentenció.





