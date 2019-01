"Lo primero que resalto en el acuerdo con Chile es que hay una continuidad de trabajo en la relación de nuestros países del Mercosur, en este caso en particular con Chile. Estamos avanzando en un proceso de articulación y convergencia que tenemos en el Mercosur con otros países de la región. Hay que aclarar que esto no es una revolución, es un paso más en una relación que no retrocede ni se estanca sino que avanza paso a paso. El superávit más importante que tiene Argentina es con Chile".



- "La Alianza del Pacífico es un acuerdo que está avanzando muy rápidamente; hace casi dos años se hizo la primera reunión entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico, ahí es tá presente casi el 90 por ciento de la población y la economía de América Latina".



-"El Mercosur de ninguna manera está terminado; la relación con Chile en ningún caso se ha hecho rompiendo las reglas del Mercosur".



-"La reunión entre Mauricio Macri y Jair Bolsonaro puede ser importante para avanzar en mecanismos que nos permitan, sin dejar los cuidados de nuestras economías, avanzar con mucha mayor potencia en el mercado internacional."



-"La idea no es encerrarse en el Mercosur, sino ser más competitivos. Los acuerdos sirven en la medida que estén elaborados y tengamos equilibrio financiero"



- Sobre la relación con Brasil: "No veo que se le reste prioridad a la Argentina desde Brasil por reunirse primero con Chile."



-"El Mercosur debe actualizarse."



- Sobre empresas brasi leñas que desinvierten en Argentina: "No se ha ido ninguna inversión de Chile de Argentina, segundo ellos siguen invirtiendo en nuestro país."



-"Argentina no deja de lado ninguna estrategia de relaciones con el mundo. Argentina mejoró la relación con Alemania, China, recuperamos la relación con Japón"



- Sobre la política: "Hay una crisis en la política del mundo, ayer estaba en un Congreso de qué hará el ser humano en el futuro y el presidente del Senado junto al presidente de Chile dejaba en claro que hay una crisis en la política. Argentina no tiene la capacidad de aplaudir a dos opositores" AUDIO DE LA ENTREVISTA José Octavio Bordón - Embajador argentino en Chile 15-1.mp3