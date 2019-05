El táper donde viven los políticos argentinos: Reviví el editorial de Jonatan Viale en Viale 910

Hay muchas marcas que con el paso de los años se convirtieron en sustantivos. Ejemplos: ¿Tenes una curita para prestarme? nadie dice "venda adhesiva" o me tengo que comprar la "gillete" se usa comúnmente como sustantivo en lugar de afeitadora.





El gran ganador, sin dudas, es el táper. Pocos saben que en realidad táper no es una cosa si no una marca. En los años 40 el señor Earl Rupper inventó un recipiente de plástico flexible para guardar y conservar comida sin ninguna propiedad tóxica. Por eso, una de las frases que más usamos en la Argentina no le hace justicia con "hermano vivís en un táper".





Esta semana que termina hoy confirma que los políticos argentinos viven en un tapper. Están muy lejos pero de los problemas reales de la gente.





El gobierno esta semana se ocupó básicamente de dos temas: el primero al que le dedicó mucho tiempo y energía fue pelearse con la corte suprema para que no frene el juicio contra Cristina Kirchner.





El segundo tema fue la interna de Cambiemos. Que Macri va a ser candidato están hablando con los radicales que no hay plan "V" que no hay plan "H", que no hay plan "L".





¿En qué anduvo Cristina Kirchner, la jefa de la oposición? Presentó su libro donde habla de la pasión de Máximo Kirchner por la Coca Cola. Y estuvo en la sede del PJ sacándose fotos con dinosaurios como Gioja, Insfrán y Moyano.





¿En que anduvo Carrió? Diciéndole Hijo de puta al diputado Nicolás Massot en los pasillos del Congreso.





¿En que anduvo Pichetto? Diciendo que sería un "honor" ser compañero de fórmula de Lavagna.





Se dan cuenta que la enorme mayoría de los políticos argentinos del oficialismo y de la oposición están pelotudeando. Están lejos de la gente. Viven en un tapper, viven en un termo, viven en una nube de gas.





La clase política argentina está pérdida discutiendo si Alberto Fernández se juntó con Elena Higthton de Nolasco o si Macri tiene que darle la interna a Lousteau. Mientras tanto nadie registra que el precio de fideos subio 105%. El precio del pollo subió 100%. El precio del pan subió 74%. El precio del arroz subió 79%.





Estos son los verdaderos problemas de la gente ir al supermercado, comprar azúcar, comprar leche, alquilar, cargar nafta, ir al cine. Pero la dirigencia política está enfrascada con Lorenzetti y las "PASO". Es mucho más fácil vivir en un táper.





