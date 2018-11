El Tomba buscará seguir de racha ante Atlético Tucumán

romero.omar@diariouno.com.ar









Ángel González disfruta gran momento personal que está viviendo en Godoy Cruz. Llegó al club en el 2011 y hoy es uno de los delanteros titulares del equipo que dirige Diego Dabove.





González lleva 96 partidos con la camiseta del Tomba y en los últimos dos partidos marcó tres goles: uno a Aldosivi y dos a Unión.





Este sábado por la tarde, intentará seguir su racha goleadora y de triunfos cuando Godoy Cruz reciba en el Malvinas Argentinas desde las 15.30 a Atlético Tucumán que está invicto y es el único escolta de Racing.





"El equipo ha encontrado el funcionamiento pero Atlético Tucumán será otro rival durísimo" dijo el versátil jugar del Expreso en la previa del compromiso con el Decano.



–¿Sentís que recuperaste tu mejor nivel?

– Creo que no he bajado mi rendimiento. La diferencia es que ahora me ha tocado convertir goles pero siempre que entro a la cancha me esfuerzo al máximo.



–¿Qué sentís por tener tantos partidos con esta camiseta?

–Mucha felicidad. Habla muy bien de los chicos que hace mucho que estamos en el club y del buen trabajo que se hace en inferiores.





Probables formaciones





Godoy Cruz: Roberto Ramírez, Luciano Abecasis, Diego Viera, Tomás Cardona, Fabrizio Angileri, Jalil Elías, Fabián Henríquez, Agustín Manzur, Ángel González, Santiago García y Victorio Ramis. DT Diego Dabove





Atlético Tucumán: Cristian Luchetti, José San Román, Bruno Bianchi, Jonathan Cabral, Mathías Abero, Guillermo Acosta, Juan Mercier, Gervasio Núñez, Rodrigo Aliendro, Luis Rodríguez y Mauro Matos. DT

Ricardo Zielinski





Estadio: Malvinas Argentinas







Arbitro: Pablo Echavarría







Hora: 15.30









Se reprogramó





Godoy Cruz y Huracán, por la 12ª fecha de la Superliga, jugarán el domingo 11 de este mes, desde las 11, en Parque Patricios. Este encuentro en un principio se iba a jugar el sábado 10 desde las 13.15





¿Y Con River?







Todavía no hay confirmación cuando jugará Godoy Cruz con River en el Malvinas Argentinas por la 13ª fecha. Iba a ser el domingo 25 pero será postergado.