Un candidato a intendente sortea una bicicleta para financiar su campaña: "Ser honesto te corta las piernas para competir"

Docente universitario y con un paso por la política provincial entre 2013 y 2019, Eduardo Aguilar busca convertirse en intendente de Resistencia, en Chaco. Sin embargo, según cuenta, no tiene recursos para financiarse la campaña y por ese motivo apeló a una ingeniosa opción: decidió sortear una bicicleta fija con la que pretende reunir un dinero que le permita seguir dándose a conocer. "Ser honesto te corta las piernas para competir", aseguró en el contacto con MP 910, donde también detalló cómo fue que pensó en la idea del sorteo.

"No estamos haciendo tele, radio ni cartelería. Soy docente universitario y no alcanza para eso. Entonces, lo que hago son folletos chiquititos con los que recorro la ciudad, los entrego en mano y charlo con la gente. Eso sale bastante plata porque hay que mandarlos a imprimir. Eso es lo que estamos financiando como campaña", contó Aguilar.

Precisamente ante ese escenario fue que decidió poner en marcha la idea de una rifa. "Estamos sorteando una bicicleta fija, que es mía y está de perchero porque no la uso. Hace bastante tiempo lo venía pensando y lo planteé reiteradamente en las redes sociales, que quería hacer una colecta para juntar guita, porque uno no hace política gratis. Los fiscales, los volantes, los afiches, todo sale plata. Fue ahí que pregunte: 'Ustedes no quieren política con plata negra. Entonces, ¿están dispuestos a poner guita, a aportar?' Algunos dijeron que sí, que aportarían".

Con ese respaldo, Aguilar puso manos a la obra y decidió que iba a vender 1000 números de $500 cada uno. De ese modo, podría llegar a $500 mil, que le permitirían imprimir más folletos para llegar hasta las PASO.

"El tema es interesante porque ayuda a poner sobre la mesa el debate sobre la relación entre la política y el financiamiento de las campañas. En la Argentina está completamente desregulado. Si yo tuviera muchísima guita, podría gastar sin ningún inconveniente cualquier cantidad de plata sin que nadie me dijera nada", agregó.

Ya en el final, el precandidato del Frente por la Educación y el Trabajo aseguró que en política "ser honesto te corta las piernas para competir" y prometió que en caso de no llegar a vender una cantidad de números "interesantes" de la rifa, "les voy a mandar el dinero de vuelta a cada uno de los que aportó".