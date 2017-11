Aníbal Fernández apuntó nuevamente contra la ex presidenta Cristina Kirchner y Elisa Carrió ; además afirmó que no tiene ninguna relación con el caso FIFA Gate.





Por otro lado, el exjefe de Gabinete habló sobre el ARA San Juan y la visita en el penal a su "amigo" Julio De Vido, entre otras cosas. Reviví la frases de Fernández con Viale.





Acerca de lo que sucede con el ARA San Juan:





"Son pibes jóvenes en líneas generales, yo en twitter puse que hagamos un esfuerzo, que veamos qué se puede hacer para que estos pibes recuperen la situación y vuelvan a emerger, hagamos todo lo posioble, solo me guía el corazón, son tipos nuestros, pibes nuestros que se preparan para cumplir las funciones que le competen."





Referido a los dichos de Carrió de que las FFAA están abandonadas:





"Están asumiendo un rol distinto al que han tenido hasta hace 30 años atrás, cuando siempre se trabajaba con hipótesis de conflicto, ahora no hay hipótesis de conflicto, aclaro que yo soy pro-FFAA y las Fuerzas lo saben. Tenemos que tener una visión distinta y preparalos para otra cosa, tu amiga Carrió tiene siempre una visión sesgada y sucia, todo lo que la compone a ella es sucia, como viene bien ejecutar al Gobierno anterior le agrega algún condimento, no es más que la suciedad que conlleva todo lo que ella hace."





Acerca de que Carrió la quiere ver preso:





"Lo dice siempre pero no va a tener suerte, si la Justicia hace las cosas como corresponde no va a tener suerte, la administración pública se maneja de determinada manera, yo siempre he querido y que pensado que quería vivir para al política, no de la política, no van a encontrar nada en mí porque no lo he hecho ni con Qunitas ni con Fútbol para Todos donde estoy procesado, ese procesamiento no tiene ni pies ni cabeza. Yo he sido un buen administrador público. Este pensamiento mugriento de ella, como ella que es una mugrienta en todo el sentido de la palabra, no me puede sacar de quicio."





Acerca de las acusaciones sobre Paladino:





"Es un hombre de mi confianza y de mi cercanía ¡Cómo no le voy a tener confianza! Es un tipo muy formado y creo absolutamente en él. Cuando le preguntan este señor dice que a mí no me pagó coima. No lo conocí a este señor Dhelon, no lo conocí ni lo sentí nombrar en mi vida. Con paladino me reuní cientos de veces en forma privada y pública porque lo conozco hace 30 años. Yo no he cobrado nunca coima ni de Burzaco ni de nadie, no creo en esas cosas."





Referido a si cree lo de las coimas a Grondona:





"Yo no tengo que opinar de eso. No me extrañaría que le carguen todo al muerto pero no es un tema que me pertenezca a mí Burzaco dijo que no tiene ni forma de demostrar que le dió dinero a Paladino (..) Acá hay una jugada política por la que le pidieron que mencione a alguien".









Sobre la carta que escribió la semana pasada:





"Yo no hago esas cosas por casualidad, cuando no puedo hablar ni contar lo que creo que se hace mal, que el hace mal al peronismo, poniendo por delante al pueblo argentino, si estamos haciendo mal las cosas es difícil que podamos aportar algo para enfrentar a este gobierno de derecha corrupto. Si yo no tengo forma de poder hablar con ella (Cristina), hay cosas que duelen, yo me he jugado la vida por ella, cuando veo cosas que no se hacen bien lo digo, con ella no lo puedo hablar, si no puedo hablar no puedo estar, si no puedo hablar me corro y que el lugar lo ocupen otros, al menos hacerle saber públicamente que yo tengo una visión distinta. Nuestros viejos y nuestras trabajadores están siendo atacados como nunca y nosotros dedicamos nuestro tiempo a una construcción. Déjenme decir lo que siento, acá lo tienen, lo hago públicamente".





Referido a que no lo invitan tampoco:





"Hay lugares donde no me interesa que me inviten. Yo me gané el espacio para estar donde creo que debo estar. Si nosotros hubiésemos hecho un trabajo correcto Randazzo no tendría que haber sacado un voto, si sacó votos es porque nuestro mensaje no fue bueno. En esta Randazzo jugó a perjudicar a una parte del peronismo".









Acerca de que no tienen candidato para el 2019:





"Eso no es así. Tenemos que provocar las políticas para que todos los que tengan algo par a aportar se sumen. Como no puedo hablar con quien conduce mi segmento y del segmento no me voy, lo digo todo públicamente."









Referido a su visita a De Vido y la razón de tal:





"Porque es un amigo y porque las cosas son de esa manera. El Nuevo Testamento habla de que quien está en la cárcel debe ser visitado, cuando yo hablo de leales no hablo de impunidad, los que tenemos causas tenemos que acompañar el debido proceso y presentarnos ante la Justicia y llevar todo lo que nos requiera, él está preso sin condena. Fueron a detenerlo a De Vido y a Boudou con toda la mala leche, dentro del marco de una visión político y no judicial, eso es lo que hay que criticar, el bloque ni siquiera bajó a dar la discusión. Lo fuí a ver porque es mi amigo, porque pusimos el pecho muchas veces".





Escucha el audio de la entrevista:





Aníbal Fernández con VIale.mp3