El travestismo político

Quiero que charlemos juntos hoy sobre el travestismo. ¿Cuál fue la primera historia sobre travestismo? Una madre desesperada que disfrazó a su hijo varón de mujer para que no vaya a la guerra. Se trata de Tetis, mamá de Aquiles. Todo el mundo pensaba que Aquiles era inmortal. Era un guerrero nato, grandote, musculoso, fornido, ágil, manejaba bien las armas. Pero su madre conocía el punto débil de Aquiles: su talón.





Tetis sabía entonces que si Aquiles iba a la Guerra de Troya era muy probable que muera en combate. Por eso, hizo lo imposible para que no se enrole en el ejército griego. Incluso llegó al extremo de trasvestirlo, de disfrazarlo de mujer. Escondió a su hijo en la corte del Rey Licome disfrazado de doncella con el nombre de 'Pirra'. Pero Odiseo se dio cuenta que esa joven colorada tenía pelos en las piernas y en el pecho, se lo llevó de las orejas y lo mandó a la campaña de Troya.





Cómo verán, el teavestismo no es algo nuevo... ta sucedía en la Antigua Grecia y en la Edad Media. Lo que ahora se puso de moda es en la política.





Queda claro que el salto de los políticos de un sector a otro no es una práctica novedosa. Algunos los llaman 'panqueques', otros los llaman 'borocotós' (en alusión al recordado médico que se pasó del macrismo al kirchnerismo), otros los llaman 'canguros' (porque no paran de saltar). Diferentes nombres para una práctica espantosa conocida como 'travestismo político'.





Este año tuvimos el caso más notable: Miguel Ángel Pichetto. 12 años jefe de la bancada kirchnerista en el senado. Hombre que votó a favor de la Ley de Medios, el Memorándum con Irán y la expropación de Ciccone. Pero no puso reparos cuando Mauricio Macri lo llamó para que sea su candidato a vicepresidente. Allí el macrismo no se escandalizó como lo está ahora cuando tres diputados de Cambiemos decidieron abandonar el bloque y conformar otro, mucho más cercano al Frente de Todos.





Pero la verdad es que todo es una porquería porque la palabra queda degradada, los valores destruidos y la confianza rota. Después nos preguntamos: ¿Por qué la relación entre el representante (el político) y el representado (la gente) está absolutamente dañada? Porque le mienten a la gente, la palabra en la política vale absolutamente nada. Son candidatos a diputados pero terminan siendo ministros. Cometen travestismo político (son candidato del macrismo y terminan votando con el kirchnerismo).





¿Es algo novedoso? Para nada:





1- Elisa Carrió , pasó de tratar a Macri de 'contrabandista' a ser socia-fundadora de Cambiemos.

2- Sergio Massa, de ser Jefe de Gabinete de Cristina a combatirla en 2013 a volver a compartir una lista con ella en 2019.

3- Felipe Solá, paso de ser gobernador de la provincia con Néstor Kirchner a enfrentarlo junto a De Narváez y Macri en 2009, pasando por el massimo en 2013 y 2015 y volver al kirchnerismo 2019.





El kirchnerismo directamente lo tomó como una práctica política legítima. Le puso un nombre elegante para que no haya tano escándalo. Kirchner lo llamó 'transversalidad'.





Por eso, lo que hay que hacer es dejar de naturalizarlo y condenarlo. No podemos acostumbrarnos a que los políticos se caguen en la voluntad popular. Los tres diputados que había sido electos por Cambiemos y abandonaron su bloque antes de asumir, deben renunciar y devolver sus bancas. Con este sistema electoral las bancas no son de los diputados ni de los senadores si no del partido político. La sociedad argentina no votó ni a Pablo Ansalonini a Beatriz Ávila ni a Antonio Carambia, votó un listado llamado 'Juntos por el Cambio'.





Con todo respeto, Ansaloni no te conoce nadie, estás ahí porque te puso el Momo Benegas, lo mismo corre por Ávila y Carambia. No son diputados por mérito propio. Fueron colgados en una lista amarilla llamda 'Cambiemos' y parece que se tomaron muy a pecho lo de cambiar.





Cerramos volviendo a citar al filósofo Barrionuevo: la recomendación para el 2021 es: "Tenemos que dejar de panquequear por lo menos dos años en la Argentina".