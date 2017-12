En comunicación con Silvia Brandimarte, el conductor de Viale 910 habló con Elisa Carrió sobre los incidentes en el Congreso y el por qué levantó la sesión. También dialogó acerca de su relación con Mauricio Macri.





."Es obvia la conspiración de un sector del PJ, ya se vio con Maldonado, con la construcción de la desaparición, y va a seguir, también es cierto que hay una interna en el PJ que no escapa el pedido de prisión preventiva de Bonadio que es Corach, pero hay que apartarse, hay que ir por la línea de la no violencia, quiero dejar tranquilos a los jubilados porque yo ya había acordado con el Gobierno la compensación de marzo, por eso acordé la ley y va a salir por ley o por decreto, no va a haber ninguna injusticia, se le reconoce el 82% a los que aportaron que era lo que veníamos buscando, se les ha pagado las deudas anteriores, van a tener una mejor actualización y una compensación por estos seis meses donde cambia el cálculo."



Sobre por qué levantaron la sesión:



"Porque no iba a haber votos, en este clima e violencia institucional no se puede funcionar, cuando vi a muchos Diputados del FPV que venían a ponerse tan violentos y patoteros me acordé de los 70, yo lo viví y por eso paré la violencia".



"Siguen los incidentes afuera y están haciendo lo mismo en la Provincia de Buenos Aires, una acción coordinada por La Campora y Cristina y el centro es La Matanza".





Referido a que algunos Diputados insultaron y quisieron agredir a Monzón:



"Es la violencia de siempre, siempre fueron patoteros, yo a Leopoldo Moreau siempre le tuve asco, sigue siendo el mismo pero con una lengua más vieja".





Acerca de si no se apuraron con esta ley, si no quisieron apresurar un debate que debió haber tenido más tiempo:



"Sí, era lo que yo proponía, es una responsabilidad del Gobierno y que lo asuma el Gobierno, era un costo que no tendría por qué haber pagado porque estaba por la compensación pero formo parte del Gobierno y tengo que pagar porque defiendo la República, estos ladrones no me van a quitar a mí la República, estos ladrones no le dieron el 82 ni le devolvieron la plata que les debían y ahora se rasgan las vestiduras".





Sobre si quería compensar lo de marzo:



"Sí, sino yo no votaba, estaba acordado, ya estaba negociado, por eso me senté".







Referido a por qué el apuro para votarla ahora:



"Estamos en diciembre y estas leyes tienen que ser complementarias con el Presupuesto y la prórroga impositiva que se vota la semana que viene, tenía que salir ahora porque sino le va a faltar plata a las Provincias, las que se embroman son las Provincias".





Acerca de si no se podía sacar de otro lado la plata que le sacan a los jubilados:



"No se la sacan para el futuro, es solo estos tres meses por la vieja fórmula, yo elijo la fórmula de la indexación, es la mejor para el futuro. Hay que corregir distorsiones porque de 4 millones de aportantes hay 8 millones de jubilaciones".





Sobre el clima social:



"Son un grupo, la gente los va a rechazar porque quiere al paz, ésto va a ser un boomerang para ellos, la gente quiere la no violencia y la paz."





Referido a que se compraron un problema:



"Pregúntenle a Macri, yo soy una simple Diputada Nacional".





Acerca de su relación política con Macri en este momento:





"En este momento están todos reunidos en Casa Rosada y yo me voy a Capilla del señor".





