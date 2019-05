Fabián Domán debuta en Intratables

"Estoy convencido de que Cristina va a ser candidata. Me dijeron que no lanzó la candidatura porque no hay ninguna encuesta que la de ganadora seguro. La encuesta de Isonomía cambió, se achicó la brecha".

Libro de Cristina Kirchner:

"Yo leí el libro y no me produjo nada, no me aportó nada. No soy votante de Cristina, tampoco de Mauricio Macri, ni de Sergio Massa, no sé a quien voy a votar".

Respecto al estreno de Intratables.





"Hoy hay una sorpresa puntual porque es el primer programa. Se va a descubrir si Diego Brancatelli es peronista o kirchnerista".





