Referido a por qué lo hacen si saben que la gente no da más, el Gobernadores expresó: "Nosotros no fuimos consultados sobre este tema, nos enteramos por los medios, no hablamos de este tema, para el radicalismo.





"Nosotros trabajamos con responsabilidad, acompañar al presidente, no hacemos la gran Lilita, tirando siempre la soga, alterando". Además apoyó al presidente y crítico a Elisa Carrió





Por último, Gerardo Morales cerró con la condena a Julio De Vido: "Tendrían que haberle dado más pero ya esa condena habla de Justicia en Argentina,es algo que muchos veníamos esperando".





