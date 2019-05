La mesa redonda y el pacto de caballeros

"La mesa redonda" en la época del Rey Arturo fue la historia que se introdujo en el editorial. Un espacio de 25 plazas donde los caballeros se reunían hasta que todo desembocó en una traición al rey por su mano derecha, Sir Lancelot.





"Están de moda los pactos de caballeros, están de moda las mesas redondas. Están de moda los grandes acuerdos. Porque se dieron cuenta que la grande soberbia del gobierno ya no daba para más", expresó el conductor y explicó que es lo que busca el gobierno con esta idea:





1- Mandar un mensaje a los mercados y el FMI.

2- Aislar a la ex presidente y presentarla como verdadero caos.





"El ala más política del gobierno encabezada por Rogelio Frigerio tiene enfrente dos enemigos poderosos, la terquedad de Peña y el purismo de Lilita". Además, por otro lado analizó cuál sería la postura de Marcos Peña (Jefe de Gabinete) y Elisa Carrió (diputada nacional) si vean que en la mesa estén sentados peronistas que detestan.





Al comparar el fútbol con la política, el conductor cerró su columna con un mensaje para Marcos Peña y una breve reflexión: "En la política, el fin último no es ganar, porque después tenes que gobernar. "CUando el presidente y su alter-ego entiendan que esto no es fútbol si no un país... tal vez la generosidad no sea solamente para sentarse a tomar un café sino para armar, de verdad, un gobierno amplio que saque el país adelante".





Reviví el audio: