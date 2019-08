Los 4 meses del presidente "pato rengo"

Allá por Marzo de 2019 parecía que Marcelo Tinelli se metía en la política. Había dejado una frase muy fuerte: "Macri y Cristina son dos caras de la misma moneda y tienen picado el boleto". 5 Meses después se comprueba que la frase tenía mucho de verdad. Cristina Kirchner, decidió bajar su candidatura presidencial para darle vida a su criatura Alberto Fernández. Y Mauricio Macri termina de hace la peor elección de su historia.





¿Que pasa cuando una sociedad te pica el boleto? No hay marcha atrás. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, la ola de cambio no se puede detener. La sociedad Argentina le bajó la persiana al gobierno de Macri por una razón contundente: La economía, la calidad de vida.





¿Qué hizo la el gobierno? Confió en que la sociedad igual los iba a bancar para no regresar al pasado. Su única estrategia de campaña fue repetida una y otra vez que los argentinos no iban a votar al kirchnerismo. La sociedad Argentina le dijo: "No es el kirchnerismo, no es Cristina, no es Alberto, no es Massa, no es Kicillof. Es cualquier cosa menos Macri, necesitamos poner un freno". Y así se forjó está derrota abrullante.





¿Por qué es prácticamente imposible que Macri de vuelta este resultado en Octubre? Por sumando a todas las otras opciones presidenciales apenas llegás a los votos de Alberto Fernández. 32,17% de Macri + 8,23% de Lavagna + 2,85% de Nicolás del Caño + 2,64% de Juan José Gomez Centurión + 2,19% de José Luis Espert = 48,00% (CONTRA 47,66% QUE CONSIGUE ALBERTO FERNÁNDEZ).





El desafío del gobierno ahora será auhyentar ese viejo fantasma de ingobernabilidad que sigue acechando a la Argentina. Que un gobierno no peronista pueda terminar su mandato en tiempo y forma. Recordemos que esto no se logra desde 1928. además reinventar a "Cambiemos" o el nombre que quieran como partido político. Hoy "Cambiemos" está nuevamente llamado a ser un partido cuasi- municipal. Ha retrocedido 12 casilleros. Ha vuelto a la posición de 2007, pensando en los distritos grandes.





Es más, es muy probable que los dos radicales, muy molestos con Macri y Marcos Peña, en los próximos meses se alejen de Cambiemos. Es más, es muy probable que la alianza "Cambiemos" desaparezca, Porque el radicalismo terminará de abandonar un espacio en el cual nunca estuvo cómodo. ¿Y por qué Elisa Carrió ? Planea retirarse de la política por cuestiones de salud.





En definitiva "Cambiemos" volvería a sus orígenes para convertirse en el viejo "PRO". Un partido índole municipal que seguramente seguirá administrando la Ciudad de Buenos Aires. y dos distritos ricos de la zona Norte del Gran Buenos Aires (Vicente López y San Isidro). Ahora es muy importante entender que la gobernabilidad no solo está en manos de Mauricio Macri. La responsabilidad hoy es compartida. Macri tiene que ser lo suficientemente generoso tendiendo puentes con Alberto Fernández. Y Fernández deberá ser lo suficientemente Maduro como para buscar una transición ordenada. ¿Por qué? Porque todavía tenemos por delante largos 4 meses en los que tendremos un presidente "pato rengo".