Las frases destacadas:





Hacemos un llamado a la solidaridad al Consejo de la Magistratura para que cumpla con su competencia constitucional . Esperemos que el Consejo de la Magistratura requiera los informes pertinentes: gastos de tarjetas de crédito, expensas, viajecitos. Yo creo que hay que investigarlo".





"Hoy no hay persecución de dirigentes políticos, pero no se renovó el servicio de inteligencia, hay planta permanente. Uno cree que solo está la AFI pero cada estamento militar tiene su sistema de inteligencia". "Siempre están los mismos en la comisión de seguimiento de los servicios de inteligencia".





"Muñoz formaba parte de una organización. Cada uno tenía un rol. Muñoz transportaba los bolsos y cada uno se llevaba una parte del botín. 70 millones de dólares es nada".









"Está trabajando en muchas temas: Estamos presentando proyectos de ley muy buenos sobre transparencia presupuestaria, que le falta a la Argentina en general, también a este gobierno. Lo mejor que podemos hacer para la Argentina es crear instituciones y reglas para que nos controlen a nosotros. Si alguno se ofende, que se jorobe. Esto somos nosotros: lo bueno y lo malo".





Con respecto a Macri:





"A Macri no le vemos el rasgo de liderazgo. No tiene pinta pero es un líder, es la realidad. Se plantea objetivos e intenta alcanzarlos. Ser oficialista no quiere decir avalar todo".





Reviví el audio:





