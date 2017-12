Sergio Massa habló sobre los incidentes en el Congreso, la Reforma y Elisa Carrió.

"Un día triste. Nadie a escucha a nadie, se trata de imponer por la fuerza lo que debiera de acordarse con diálogo, en un tema tan sensible como es la reforma de un sistema jubilatorio o de impuestos, que también se trataba hoy, es importante que haya diálogo, capacidad de escuchar al otro, aprender de lo que dicen el otro, al final la idea es quién impone su voluntad y no cómo se resuelven los problemas."





Sobre la forma en que se apuró el debate:



"El martes la comisión sesionó, está claro que esto no es una reforma previsional, es simplemente un recorte de las jubilaciones, de las AUH, de las asignaciones familiares y las pensiones de veteranos de Malvinas, una reforma previsional hubiera tenido la presentación de los bonos demográficos, de las diferentes variables de evolución del mercado de trabajo, la reforma se hace con todos estos estudios en la mano, no en 15 días juntando la comisión sin publicar su conformación, cambiando al presidente porque no te gusta, porque está en contra, a Mirta Tundis la sacaron de la comisión sin notificarla, simplemente porque está en contra del recorte a los jubilados, no estaban publicados los miembros de la comisión. Cuando hablas de seguridad social hablas del acuerdo de las generaciones presentes con las generaciones asadas, es un tema delicado que necesita mucho estudio, es importante construirlo con la mayor cantidad de consensos posibles porque trasciende a un Gobierno o a dos."



"Nuestros Diputados están en contra de este recorte. No solo hay pérdida para los jubilados, hay pérdida para los que cobran la AUH".





Referido a que Elisa Carrió dice que había un bono compensatorio:



"Hace un par de semanas que planteamos que en el empalme hay pérdida y la única respuesta es que no hay pérdida, que estábamos mintiendo, anoche el presidente de la comisión dijo que no hay pérdida, no se le puede mentir a todos todo el tiempo por más marketing que hagas."





Acerca del clima social:



"Lo primero que tenemos que hacer todos es construir la paz social, no se construye Argentina sin paz social. Todos tenemos que repudiar, yo me sumo a los repudios, el uso que los violentos hacen de los contextos. Los violentos son ladrones de esperanza y la ocasión hace al ladrón. El 2001 no va a pasar, es la fantasía de 4 locos, tenemos que contribuir todos escuchando al otro. Entiendo que todo el tiempo haya esta idea de seguir manteniendo el negocio de la grieta pero en el medio se llevan puestos a los jubilados, a los veteranos, a los laburantes".

Escuchá la entrevista completa:

Sergio Massa con Viale.mp3