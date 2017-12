La coalición oficialista Cambiemos logró junto a legisladores que responden a gobernadores reunir el quórum reglamentario de 129 diputados para iniciar la sesión prevista para debatir la reforma tributaria, que ahora está suspendida debido a que diputados de la oposición intentaban interrumpirla y rodearon a los gritos el estrado del presidente de la Cámara, Emilio Monzo.





Sin embargo, el pedido dela diputada nacional de Cambiemos Elisa Carrió , tras los incidentes en el recinto, se levantó la sesión. Fuertes cruces entre legisladores opositores y oficialistas en la Cámara baja y entre manifestantes y fuerzas de seguridad en las calles aledañas al Congreso de la Nación.





"No vamos a arrancar la discusión sobre la ley previsional hasta que se discuta qué hacer con la sesión", advierte Massot El jefe de los diputados nacionales del PRO, Nicolás Massot, declaró esta tarde, ante los incidentes registrados en el Congreso nacional y mientras no arrancaba la sesión por el debate de la reforma previsional, que su espacio "no va a arrancar la discusión sobre la ley previsional hasta que se discuta qué hacer con la sesión" para que se desarrolle en calma.