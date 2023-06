Emiliano Díaz reveló cómo le contó a su padre del accidente de su hermano: "Fueron los 90 minutos más largos de mi vida"

A mediados de mayo, ocurrió un accidente automovilístico en el que perdió la vida Bárbara Oliver, esposa de Michael Díaz, uno de los hijos de Ramón Díaz, junto con un exbombero. En ese momento, Ramón Díaz y su otro hijo estaban dirigiendo al Al Hilal en la final de la Copa del Rey de Campeones en Arabia Saudita. Meses después de ese trágico suceso, Emiliano Díaz, hermano de Michael, rememoró cómo se enteró de lo sucedido y cómo le comunicó a su padre después del partido: "Esos 90 minutos fueron los más largos de mi vida".

image.png

"Yo me enteré el mismo día del partido. Y se lo comuniqué a mi viejo después de la final. Fueron los 90 minutos más largos de mi vida. Ahora tenemos que tratar de estar fuertes por él, por mi sobrino, para que salgan para adelante, por toda la familia, porque se sufre mucho. No preguntar el porqué a Dios, sino buscar las fuerzas suficientes para estar fuertes por mi sobrino y por él", contó en diálogo con Clarín.

Emiliano se enteró del hecho justo antes de salir a la cancha a enfrentar al Al Wahda en la final. El duelo terminó 1-1 en el tiempo regular y se definió en los penales, con el triunfo para Al Hilal por 7-6. Allí, después de ese momento, le tuvo que contar lo sucedido a su padre: "Teníamos una vida casi perfecta y nos dio un golpe duro".

image.png

Ramón y Emiliano Díaz decidieron dejar Al Hilal después de ese hecho. Si bien era algo que ya analizaban, lo cierto es que la necesidad de estar junto a Michael fue lo que terminó de desencadenar la decisión final: "El último mes en Arabia estaba costando. Él quería estar con su hijo, con su nieto. Fue el técnico más ganador del club, hicimos historia. Los objetivos estaban cumplidos. Priorizó la familia, creo que todos hubiéramos hecho lo mismo".

Para Emiliano, el día después del accidente fue muy duro y la distancia aumentó el dolor: "Los primeros dos meses, mes y medio de ocurrido el accidente, no estuve con él. Y la verdad que era difícil no poder estar para darle un abrazo. Gracias a Dios, mi viejo pudo venir y acompañarlo. Y ahora que estoy con mi hermano, siento un alivio muy grande, pero uno no está preparado para estas cosas. Es tratar de apoyarlo y estar con él lo más que se pueda. Se sufre bastante".