Emilio Pérsico: "Si el candidato del FdT no es competitivo para ganarle a Macri, iremos con el nuestro"

Mientras comienzan a aparecer distintos nombres de posibles candidatos del oficialismo, el líder del Movimiento Evita y responsable de la Secretaría de Economía Social, Emilio Pérsico, afirmó que la mesa chica del Frente de Todos debe reunirse para definir "una estrategia" y quiénes serán los candidatos que se medirán en las PASO de cara a las elecciones presidenciales de octubre. De todos modos, en ese sentido, no descartó la posibilidad de que su espacio compita por fuera de la estructura del FdT.

"Creo que esta mesa política que se armó tiene que definir cuál es la estrategia. Y a partir de eso, cuáles son los candidatos y cuál es el discurso. Estas tres cosas hay que definir. Cuando se sepa, vamos a opinar. Si esa alternativa que se arma no es competitiva para ganar, vamos a ir con la nuestra", afirmó .

"Nosotros creemos que el frente tiene sentido si es que dejamos de lado muchas de las cosas que pensamos en función del conjunto para que no venga Macri. Ahora, si el frente no garantiza o no es un camino posible para derrotar a Macri, iremos con nuestra idea", agregó.

Consultado sobre los posibles candidatos del oficialismo, Pérsico no quiso hacer nombres, pero aseguró que el espacio cuenta con nombres competitivos. "Hay candidatos. Para nosotros hay una estrategia posible, hay candidatos posibles que entre todos juntan bastante más que Macri. Y hay ideas posibles", aseguró.