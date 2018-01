En 2017 subió más de 70% el pago de intereses por la deuda del Tesoro

El Gobierno sobrecumplió en 2017 la meta de déficit primario, pero el saldo financiero tuvo un peor desempeño al registrar una suba de más de 70% interanual en el pago de intereses por la deuda del Tesoro, de acuerdo con un informe de la consultora Ecolatina.



"Si bien el resultado primario mostró avances en comparación al primer año de gestión de Cambiemos, el saldo financiero exhibió un peor desempeño: producto del esquema de financiamiento del déficit fiscal adoptado (más deuda en lugar de emisión), la cuenta intereses saltó más de 70% i.a. (+35% i.a. real) en el último año, rozando los $225.000 millones", indicó Ecolatina.



En el acumulado anual, el déficit primario superó los $400.000 millones, trepando un 18% i.a. en comparación a 2016, lo que implica un recorte en torno al 8% i.a. en términos reales.



Producto del achicamiento real del déficit y de la recuperación de la actividad, el Gobierno nacional sobrecumplió la meta fiscal que se había autoimpuesto al comienzo del año: el saldo negativo primario del Sector Público No Financiero implicó un 3,9% de PBI, cuando la pauta lo autorizaba a estirarse hasta el 4,2%.



"De este modo, el rojo financiero superó el 6% del PBI. En consecuencia, se encienden las primeras señales de alerta: aunque el Gobierno pasó exitosamente la prueba de acotar el resultado primario, no logró trasladar estas mejoras hacia el resultado financiero".



Según el informe, la aprobación de la reforma previsional, tributaria y la firma del pacto fiscal fueron señales claras de que el rojo primario de las arcas públicas constituye una de las principales preocupaciones del poder ejecutivo.



Sin embargo, observó que "no pareciera preocuparle el ensanchamiento del pago de intereses; por lo tanto, este punto se convierte en el aspecto pendiente del Palacio de Hacienda".



"El 2017 puede ser un adelantamiento de lo que vendrá: un déficit primario en retroceso, conviviendo con una carga de intereses que se agranda", concluyó.