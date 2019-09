"En Argentina no hay presos políticos"

Marcelo Gallo Tagle tiene 58 años, ocupa la presidencia de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), y se refirió a los dichos de Alberto Fernandez.





-"Nosotros no somos parte de la campaña política"



-"No me consta que haya jueces presionados por el Gobierno para perseguir a Cristina Fernández, si ocurrió se debe decir quiénes fueron e investigar"





-"A mí me gustaría que se informe qué jueces son presionados o manipulados, así se investiga y no tendríamos sospechas"





