Acerca de la división de la sociedad respecto del tema del aborto:





"Yo no estoy en el minuto a minuto, siempre supimos que existía el factor abstención, el factor ausencia, evidentemente hay un grupo con muchas dudas y todavía están evaluando su voto, pero falta mucho".



"Este fin de semana cuando vimos las movilizaciones enormes que hubo en el interior, nos dimos cuenta que nuestra paridad muestra la división que hay en nuestra sociedad, en el interior no es un tema de agenda para las mujeres, es algo más de las grandes urbes, no lo he visto en el interior".



Referido a la posición de Monzó si tiene que desempatar:



"Si le toca le toca, pero es un peso muy grande sobre sus hombros, esperemos que no pase".



Acerca de si Carrió no va a hablar:



"Tengo entendido que no. No sé por qué. Igual no estoy segura. Sí va a votar. tengo entendido que está en contra del proyecto pero hasta lo que sé no va a hablar. Yo le calculo que mínimo vamos a votar a las 7 de la mañana".





Escuchá el audio de la entrevista:





Carmen Polledo.mp3