"En este momento está prófugo el Pity Álvarez"

Sobre lo que sucede con Álvarez:



"Estamos buscándolo con tareas de investigación, algunos procedimientos se llevan a cabo ahora pero no te puedo adelantar nada más, se presentó la persona que iba con él, se acaba de presentar la mujer, dijo que era la acompañante que iba con él, dijo que luego del episodio se fueron juntos a un boliche en al Provincia de Buenos Aires. Esto es reciente y es lo que relata la mujer que dice que estaba con él".



Acerca de si están seguros que fué él:



"Los relatos dicen que fue él, luego el Juez debe investigar al veracidad de los hechos. Dicen que hay una discusión entre el fallecido y Álvarez, el fallecido le pega un cabezazo a Álvarez y este reaccionan con 3 tiros. La investigación debe investigar cómo sucedieron los hechos, se verá si es importante la razón de la discusión".



Referido a por qué tardan tanto en encontrarlo teniendo en cuenta su estado:



"Más allá de que sea una persona conocida y la gente pueda decirnos dónde está un conocido se pone un gorro y un anteojo y no lo conoce nadie más. Hay que ir colectando testimonios. En este momento está prófugo".



Acerca de si tienen pistas:



"Hay cosas que no te puedo decir. Hay que seguir aguardando, las investigaciones sigue su curso, esperemos que se presente espontáneamente porque su situación procesal se va complicando".





