"En la causa Moyano hay una pata política"

El integrante de la Cámara de Casación bonaerense, Victor Violini, afirmó que detrás de la causa en la que se investiga al dirigente gremial Pablo Moyano por supuesta asociación ilícita "hay una pata política" y cuestionó que en la provincia de Buenos Aires "no hay independencia del Poder Judicial.

"A todas luces, no tengo ninguna duda, que aparece la pata política en esa causa" por la que un fiscal había pedido la detención inmediata del secretario adjunto de Camioneros, sentenció Violini. Luego de que el juez de la causa Moyano, Luis Carzoglio, denunció amenazas y presione, Violini instó a que sea la Suprema Corte de Justicia la que investigue esto y no el titular de la Procuración bonaerense, Julio Conte Grand, "porque él es imputado en esta denuncia".

El magistrado cuestionó que "en la provincia debería haber división de poderes, no la hay, porque no hay independencia del Poder Judicial, está absolutamente subordinado en el plano económico sino de cómo debe hacerse e interpretarse la Justicia". El magistrado cuestionó que "en la provincia debería haber división de poderes, no la hay, porque no hay independencia del Poder Judicial, está absolutamente subordinado en el plano económico sino de cómo debe hacerse e interpretarse la Justicia".









REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES DE LA ENTREVISTA









"Yo dije, antes que Carzoglio tenga la causa de Pablo Moyano, refiriéndome a la mega causa que había filtraciones y que aparecían nombres de fiscales, jueces y camaristas, y las filtraciones venían de la Procuración."



- El juez Carzoglio dijo que fue victima de presión y amenazas que venían de la propio Procuración, yo hablé de filtraciones y él habla de amenazas"



-"No me sentí presionado, pero que aparezcan los nombres de varios jueces, incluído el mío, mencionados en la megacausa que estamos investigando, yo lo tomo como un carpetazo".



-"Después de decir esto recibí como respuesta una página entera en Clarín con una serie de mentiras sobre mí, hablando de causas en las que intervine pero con cosas que yo no hice. Después Jorge Lanata habló de mí. Yo tomo esto como una presión mediática, aunque no sé si viene de la prensa o es a pedido de alguien".



- "No tengo ninguna duda que hay una pata política en la causa contra Pablo Moyano. Carzoglio imputa a Julio Conte Grand que dijo que hará una investigación, él no puede hacer nada porque es imputado en la denuncia, debería apartarse en el tema y la Corte decida que hacer. Luego la Corte tendrá que pedirle la suspensión. No hay división de poderes en la Provincia de Buenos Aires, no hay independencia del Poder Judicial, está subordinado en el plan económico."





AUDIO DE LA ENTREVISTA

Victor Violini - Integrante de la Cámara de Casación bonaerense 17-10.mp3